Çorum’un tanınmış iş insanlarından ve tavukçuluk alanındaki öncülerinden, yine Çorum Yumurta Üretim Pazarlama’nın kurucularından Ali Osman Özcanbaz (87) toprağa verildi.
İstanbul Beytepe Üniversite Hastanesi’nde önceki gün sabaha karşı 05.00 sıralarında kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden Ali Osman Özcanbaz (87) dün son yolculuğuna uğurlandı.
Merhume Aliye Özcanbaz’ın eşi, Şahin Özcanbaz’ın ağabeyi, Arif Özcanbaz, Nuray Sivri, Nurten Bolat ve Öz-Gün Marka Patent Danışmanlık Sahibi Ahmet Özcanbaz’ın babaları, Şehit Mustafa Avcı Kuran Kursu Yöneticisi Aynur Gündoğdu Özcanbaz’ın kayınpederi olan Ali Osman Özcanbaz’ın cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.