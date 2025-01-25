Ali Karlıdağ, Cuma günü akşam saatlerinde otomobili ile seyir halinde iken geçirdiği rahatsızlık sonucu kaza yaptı. İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen kaza sorası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ali Karlıdağ daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede sağlık ekiplerinin çabaları sonuç vermezken, kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Karlıdağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Cenazesi Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Ali Karlıdağ’ın Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı'na getirildi.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Ankara’ya gönderildi. Cenaze, 26 Ocak 2025 Pazar günü Ankara’da Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

Çorum’da düzenlenen cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, önceki dönem CHP il başkanları, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Karlıdağ’ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Ankara’ya uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.