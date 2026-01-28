Işık Otomotiv sahiplerinden Esat Işık ve Ertan Işık’ın babaları olan Ali Işık (71) için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde Hakka yürüme ve rızalık alma erkanı düzenlendi.

Işık, büyük bir kalabalık eşliğinde yapılan törenin ardından merkez Çağşak Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Veli Uysal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, belediye meclis üyeleri, bazı CHP’li yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’ta rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi