KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcülüğü görevini 1 Temmuz 2022 tarihinden bugüne yürütmekte olan Tüm Bel Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet’in görev süresinin dolması nedeniyle 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz’ın dönem sözcülüğünü yürütmesi kararı alındığı belirtildi.

Konu ile ilgili KESK’ten yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. “Bilindiği gibi KESK Şubeler Platformu dönem sözcülüğü bağlı bulunan sendika şube başkanları tarafından 6 aylık sürelerle dönüşümlü olarak yürütülmektedir. Kamu emekçileri hareketinin Türkiye’deki en önemli örgütlü gücü KESK, kuruluşundan bu güne taşıdığı değerler ile ülke ve dünya emek hareketinde önemli kazanımlar elde etmiş, adını tarihe verdiği emek ve demokrasi mücadelesiyle yazdırmıştır.

KESK’e kurulduğu günden bugüne her zaman tarihsel bir sorumluluk düşmüştür. Yalnızca üyelerinin özlük hakları için değil ülkenin demokratikleşmesinden laik topluma, doğanın talana karşı korunmasına, halkların bir arada barış içinde yaşamasına kadar birlik, beraberlik içerisinde güzel bir Türkiye mücadelesini bugüne kadar sürdürdüğü gibi bundan sonra da sürdürecektir. Dolayısıyla insanca yaşanacak ücret, iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, demokrasi talepleri etrafında tüm emek demokrasi güçleriyle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da demokratik mücadelemiz sürecektir.”

(Haber Merkezi)

