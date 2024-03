Dönemin AK Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi üyeleri, 2022 yılının Ekim ayında çektirdikleri fotoğraf ile Alembeyli grup yolu tamamlandığını, 20 köyün bu yoldan faydalanacağını ilan etmişlerdi.



Vatandaşlar bu yoldan her gün öğrenci servislerini geliş gidiş yaptığını söyleyerek, “Bu yoldan hiç mi devlet yetkilisi geçmiyor? diye sordular.

“Türkiye’de en ucuz olan şey insan hayatıdır” diye konuşan vatandaşlar, “Hiç yapılmasa daha iyiydi. Hiç yoktan eskisi sağlamdı. Bir kaç mevkide bozulma vardı, şimdi ise her yerde var. Yetkililer gözü boyadılar, parayı ihaleyle cebe alıp gittiler. Bu yoldan her gün çocuk servisleri okula geliş-gidiş yapıyor. Yoğun bir kış olduğu zaman aşırı derecede bu yolda patlamalar meydana gelecek” diyerek tepkilerini dile getirdi.