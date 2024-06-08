Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Niyazi Özmercan ile birlikte Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı, dostu İsmail Alapala’yı ziyareti sırasında, rastlantı sonucu bir meslektaşı ile bir araya geldi.

“Nasıl Bir Ekonomi” Gazetesi Karadeniz Bölge Temsilcisi Fikret Yazıcı ile tanışan Yolyapar, meslek üzerine kısa bir sohbet yaparken, Bursa’da yaşayan, Gazetenin Bölgeler Koordinatörü, hemşehrimiz Ömer Faruk Çiftçi’nin de doğal olarak kulağı çınlatıldı.