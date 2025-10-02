Ziyarette okul atölyelerini de gezen Mustafa Alagöz ve yönetim kurulu üyeleri, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulun çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alagöz, mesleki eğitimin geleceğin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sanayi esnafının çırak bulmakta zorlandığına dikkat çeken Alagöz, çırak yetiştirilmesi açısında meslek okullarının önemli olduğunu söyledi. Sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki okulların öne çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Alagöz, "Sanat okullarının özellikle sanayi ve zanaat dallarında usta-çırak ilişkisi kültürünü modern bir eğitim sistemiyle birleştirerek gençlere doğrudan istihdam imkanı sunar" dedi.

Okul Müdürü Murat Küçükahıskalı, öğrencilerin eğitim anlayışına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Öğrencilere Büyük Türkiye için Büyük Çorum, Büyük Çorum için Büyük Sanat Okulu sloganını empoze etmeye çalışıyorum. Sanayiye çırak, mesleğine usta bireyler yetiştirmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Küçükahıskalı, mesleki eğitimin önemine dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi