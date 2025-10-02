Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde 1994 ve 1998 yıllarında görev yapan Müftü Ahmet Hulusi Başoğlu (92) hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığında toprağa verilecek.

Başoğlu’nun Sungurlu’da görev yaptığı dönemde yürüttüğü din hizmetleri ve toplumsal çalışmalarıyla hatırlandığı belirtildi.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ