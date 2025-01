AK Parti’nin hizmetin, eserin, umudun ve geleceğin adresi olan bir erdemliler hareketi olduğunu dile getiren Mustafa Alagöz, 23 yıldır kesintisiz iktidar olmalarının altında her daim millete ve ülkeye hizmet yarışının yattığını kaydetti.

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz; “Merkez İlçe Teşkilatı olarak yeni bir adımı atmanın heyecanını yaşıyoruz. Yenileşme ve yeniden diriliş olarak gördüğümüz bu kongreler ile teşkilatımız yeni bir enerji ve heyecan kazanacaktır” diye konuştu.

Partilerinin onlarca yıllık, tecrübe ve birikimini de kullanarak, yenilenerek ve daha da güçlenerek 8. Olağan Kongre sürecimizde tamamladıklarını anlatan Alagöz; “AK Parti, sahip olduğu misyon ve vizyon ile millet iradesini önceleyen, dünyanın neresinde olursa olsun dünya mazlumlarının umudu olan tek partidir. AK Parti'ye gönül vermiş kadrolar, hareketimizin ilk günlerinden itibaren makamların milletin emaneti olduğu bilinciyle siyaset yapmıştır. Bu sebeple partimiz her daim millete ve ülkemize hizmet yarışında, en önde yoluna devam etmeyi bilmiştir. AK Parti'nin 23 yıldır kesintisiz iktidar olma başarısının altında yatan sır işte budur. Bugün burada, Şehrimizden başlayarak, Millete hizmet yolunda bir araya gelirken, Bu yolculuğun sadece Çorum'la, sadece Anadolu'yla sınırlı olmadığını hepimiz gayet iyi bilmekteyiz” şeklinde konuştu.

Kongrede konuşan Alagöz, kongrenin ardından Çorum için yeni bir dönemin başladığını da belirtti.

Sadece seçim dönemlerinde çalışan bir teşkilat olmadıklarını, dinamik yapıları ile her zaman millete hürmet ve muhabbet ile hizmet etmenin çabası içinde olduklarını vurgulayan Alagöz kongredeki konuşmasında şu görüşlere yer verdi; “AK Parti, hizmetin, eserin, umudun ve geleceğin adresidir. AK Parti, sahip olduğu misyon ve vizyon ile millet iradesini önceleyen, dünyanın neresinde olursa olsun dünya mazlumlarının umudu olan tek partidir. AK Parti'ye gönül vermiş kadrolar, hareketimizin ilk günlerinden itibaren makamların milletin emaneti olduğu bilinciyle siyaset yapmıştır.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi "Türkiye - Türkiye'den büyüktür" sözünü hatırlatmak isterim. Öyle ki, ülkemizde emaneti teslim aldığımız günden bugüne kadar, bu hareket, Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ferasetiyle birlikte; elinin ve gönlünün ulaştığı her yeri, sadece Türkiye'yi değil başta Suriye, Filistin ve Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyaları ve son olarak da Halep'i, Şam'ı aydınlatmıştır...

Kalbi AK olan arkadaşlarım; Erdoğan'ın her konuşmasında sık sık bizlere 7/24 her gün sahada olacaksınız, ev ziyaretlerini artıracaksınız talimatını kongremiz sonrası yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Doğruluk bir kerelik iş değildir. 23 yıl önce bir ADAM çıktı! ve bu ülkede artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. İşte biz O ADAMIN dik duruşuna, davasına, mücadelesine ortak olduk Elhamdülillah...

2001 yılında partimiz kurulurken her birimizin hafızasına da kazınan, "karanlığa kapalı, aydınlığa açık" sloganımız da sadece şehrimiz ve ülkemiz için değil, Tüm gönül coğrafyamız için söylenmiştir. Bir ömürlük iştir. Bir doğru, bin doğrunun tohumudur vesselam!..

Yine, Yeni ve Yeniden diyerek güzel bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Bugünden itibaren AK Parti Çorum Merkez İlçe Teşkilatı yine sahayı kuşatacak. Yeni bir vizyon ve yepyeni bir bakış açısıyla beraber, Bize emanet edileni, Emanet aldığımızdan Çok çok daha ileriye götüreceğimizi ifade etmek isterim...

Bu kongre bizim için yeni bir milat olacak. Çorum'da Ak Parti teşkilatı olarak yepyeni bir sayfa açacağız. 23 yıllık emeklerimizi, geçmişimizi unutmadan yolumuza devam edeceğiz... Olağan Kongremizin hazırlanmasında merkez ilçemize mihmandarlık eden genel merkezimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, teşkilat başkanımıza, il koordinatörümüze, il başkanımıza ve yönetimine Gençlik Kollarımıza, Kadın kollarımıza emeğini esirgemeyen dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum... AK Parti Çorum Merkez İlçe başkanlığı olarak bugün itibariyle yeni bir sayfa açarak, Hep bir ağızdan ‘Bismillah’ diyor ve yola çıkıyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum ... Durmak yok yola devam, durmak yok hizmete devam... ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN

Çorum teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle teşkilatlarımızın hepsi bu davanın olmazsa olmazıdır. Davada öncü olmuş AK Parti kurucu ağabeylerimizi, annelerimizi, kardeşlerimizi unutmayacağız, küstürmeyeceğiz; gönüllere girip sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Onların tecrübe ve hayır dualarını alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. “Her şey Çorum için” diyorsak, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Vakit birlik vaktidir, vakit vefa vaktidir”

