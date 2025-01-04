Önceki dönem Belediye Meclis Üyesi ve İnşaat Mühendisi Çetin Özdaş, beraberinde iş insanı Ali Seçil ve Makine Mühendisi Zübeyir Gün ile birlikte AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına atanan Mustafa Alagöz’ü kutladı. Özdaş bugün yapılacak kongrede Alagöz’e başarı diledi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alagöz, yeni bir kadro ve yeni bir heyecanla kongreye hazırlandıklarını, kongreye tüm Çorumluları beklediklerini söyledi. Bugün yapılacak kongrenin Ak Parti ve Çorum için yeni ve önemli bir dönemeç olacağını, genel kurulda seçim sonrasında birlik beraberlik içerisinde Ak Parti’ye ve Çorum’a hizmet edeceklerini dile getiren Mustafa Alagöz, Ak Parti’nin Çorum Merkez’de yeniden başarı çıtasını yükselteceklerini söyledi.

Çetin Özdaş, Çorum’un Ak Parti’nin kalelerinden biri olduğunu ancak son dönemde milletvekili sayısının ikiye kadar düştüğünü vurgulayarak Çorum’un göç verdiğini, güç kaybı yaşadığını, Çorum insanının bu durumlardan rahatsız olduğunu, Ak Parti’ye de kırgın olduğunu, dolayısıyla bu olumsuzlukların son seçimlere de yansıdığını, kırgın seçmeninin sandıklara gitmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu anlamda kongreleri çok önemsediğini ve iyi insanları göreve davet ettiğini belirten Özdaş, Çorum ve Ak Parti’deki olumsuzlukların giderilmesinde kongrelerin kan tazelemek anlamında çok önemli olduğunu, seçilecek parti kadrolarının Çorum’da partilisiyle ve seçmeniyle yeniden gönül köprüsünü kurarak çok çalışması gerektiğini dile getirdi.

Kongrede yeni seçilecek yönetimin bu durumun farkında ve bilincinde olması gerektiğini, Çorum’da yeniden Ak sayfa açılarak gönül birlikteliği içerinde seçimlerde başarının yeniden yakalamasının şart olduğunu savunan Çetin Özdaş, “AK Parti, milletvekili sayısını ve gücünü artırması paralelinde Çorum’un gelişmesi de olumlu etkilenecektir” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ