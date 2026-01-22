Pilavistan sahibi ve aynı zamanda Çorum il voleybol hakemlerinden Burak Karaca, Mali Müşavir Celaleddin Karaca ile Fatih Karaca'nın babası, İsmail Karaca’nın amcası olan Alaeddin Karaca, Çorum'da saraçlık mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak biliniyordu.

TOPRAĞA VERİLECEK

Merhumun cenazesi 23 Ocak 2026 Cuma günü Cuma namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.