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Olay, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet D. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs yanında bulundurduğu tabanca ile Samet D.'nin bacağına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Samet D. ise arkadaşları tarafından olay yerinden alınarak evine götürüldü. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra Samet D. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Samet D. tedavi altına alındı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.