Tahmini Okuma Süresi: dakika

Müzik Bölümü Çoksesli Korosu; Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi ve Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla Alacahöyük’te düzenlenen programda başarılı bir konsere daha imza attı.



Konserde; koro edebiyatının ve Türk bestecilerin seçkin eserleri seslendirildi.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim görevlisi Ceren Uygun Oğhan’ın yönetimindeki koro, antik eserlerden dünya halk şarkılarına, Anadolu türkülerinden çağdaş Türk müziğinin en nadide örnekleri arasında sayılan Ahmed Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosuna kadar geniş bir perspektifte performans sergiledi.

Konserde Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Türk bestecilere ait birbirinden değerli marşlar seslendirilirken bir Alacahöyük türküsü olan ‘Hem Okudum Hemi de Yazdım’ türküsünün koral icrası dinleyicilerden tam not aldı.

Koro son olarak Muammer Sun’un anıtlaşan eseri ‘Biz Atatürk Gençleriyiz’ marşıyla konserini tamamladı.

Koroya bağlamasıyla müzik bölümü son sınıf öğrencisi Ali Haydar Şen eşlik ederken piyano eşliklerini Dr. Öğr. Üyesi Ercan Baş gerçekleştirdi.