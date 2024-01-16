Yakın zamanda, Alaca’da kurulan Alacagücü Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından, 019406 kulüp kodu ile tescil edildi.

Kuruluşu resmiyet kazanan Alacagücü, 2023-2024 Amatör Futbol Sezonunda, 2.Amatör Küme Büyükler Ligi A grubuna dahil edildi. Böylece A grubunda takım sayısı 5’e çıktı. Grupta Alacagücü’nün yanı sıra Düvenci Belediye, Çorum Buharaspor, Mecitözü Gençlerbirliği ve Sungurluspor mücadele edecek.

Alacagücü’nün U11 ve U12 Liglerine de katılacağı öğrenildi.