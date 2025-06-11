Alacagücü yönetimi bir taraftan yeni sezonun planlamasını yaparken, bir taraftan da kaynak yaratmak adına iş insanları ile görüşmeye başladı. Kulüp Başkanı Kadir Bayat önderliğinde oluşan heyet Çorum'da ve Çorum dışında yaşayan iş insanlarının kapısını çalarak kulübe kaynak yaratmak istiyor.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan'dan yeterli desteği göremeyen Alacagücü yönetimi rotasını başka yöne çevirdi. İlk olarak Alaca'da yaşayan daha sonra Çorum'da ikamet eden iş insanlarının kapısını çalmaya hazırlanan Sarı-Siyahlı yönetim buradan da yeterli desteği görememesi halinde bu kez şehir dışındaki Alacalı iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Şehir dışında faaliyet gösteren iş insanlarının başında da Türkiye’nin sayılı zenginlerinden Avni Çelik geliyor.

Aldığımız bilgilere göre, Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'in yakın dostları ile yaptığı sohbette diğer Alacalı iş insanlarının kulübe destek vermesi halinde kendisinin de üzerine düşeni yapacağının sözünü verdiği gelen haberler arasında yer aldı.

Bu gelişme sonrası Alacagücü'ne gönül veren taraftarların önümüzdeki günlerde sosyal medya üzerinden örgütlenerek "Pamuk eller cebe" hasthagı ile iş insanlarını harekete geçirmeyi planladığı öğrenildi.

Editör: RIFAT KARA