Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Bodrumspor FK’da Çekyalı stoper Ondrej Celustka’nın takımdan ayrıldığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sözleşme süresini tamamlayarak kulübümüze veda eden takım kaptanlarımızdan Ondrej Celustka’ya, formamızı giydiği 2 sezon boyunca verdiği emekler için teşekkür ediyoruz. Kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

35 yaşındaki Celustka, biten sezonda yeşil-beyazlı forma ile 27 resmi maçta 1.945 dakika süre alırken, 5 sarı kart gördü.