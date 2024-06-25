Alaca Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden sinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Belediye ekiplerince havaların ısınmasından itibaren devam eden genel ilaçlama çalışmaları kapsamında rögar ve sulak bölgelerde yapılan larva mücadelesinin ardından akşam ve sabah saatlerinde uçkun mücadelesi yapılıyor. Bunlara ek olarak mesire alanı gibi piknik alanları ile birlikte parklar, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarda da zehirli kenelere karşı ilaçlama yapılıyor. Ekipler, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere de anında müdahale ediyor.

“DERELERDE SİVRİSİNEKLE MÜCADELE”

Belediye ekipleri, sivrisineklerin ürediği su birikintisi olan yerlerde ve derelerde tablet uygulaması ile sivrisinekle mücadele çalışması yapıyor. Sivrisineklerin özellikle durgun su birikintilerinden kaynaklandığını ifade eden yetkililer “Vatandaşlarımız sivrisineklerin oluşmaması için bahçelerinde ve çevrelerinde durgun su birikintilerinin oluşmasını engellemelidirler. Bahçede ve balkonda saksı altlarında kalan su birikintileri sinek oluşumunu tetiklemektedir. Hemşerilerimizden bu konuda daha hassas olmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kara sinek, sivri sinek, larva ve çeşitli haşerelerin çoğalmaması için periyodik aralıklarla tüm mahalleleri ilaçlayan belediye ekipleri, şehir genelinde de kanal ve göletleri düzenli olarak ilaçlıyor. Özellikle çöp konteyneri, Alaca deresi ve park alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, bu çalışmaları her 10 günde bir konteynerlerin temizliğini ve ilaçlamasını ise ayda bir şekilde gerçekleştiriyor.

“VATANDAŞIN DESTEĞİ ÖNEMLİ”

Kaçak döküm yapılan gübrelik alanlar ve küçük su birikintilerinde binlerce larvanın üreyebileceğine dikkat çeken belediye ekipleri, “Vektörel mücadelede vatandaşlarımızın desteği bizim için çok önemli. Yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın aldığı tedbirler birleşince daha etkili ve daha güzel sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Hemşerilerimiz evsel katı atıklarını çöp poşetlerinin ağzını kapatarak çöp konteynırına bırakıp konteynır kapaklarını da kapalı tutmaları gerekmektedir. Alınacak bu önlemler vektörel mücadelemize çok önemli katkılar sağlayacaktır” denildi.