Alaca’da narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte uyuşturucu madde temin edemediğini söyleyen ve bunu da video çekerek sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan A.D.(36) yapılan soruşturmanın ardından gözaltına alınarak Alaca Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan A.D.(36)’nin Alaca emniyetindeki işlemlerinin ardından soruşturmanın genişletilmesi amacıyla Çorum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından götürüldüğü öğrenildi.

Editör: İHA AJANS