emel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, TOKİ Camii'nin yapımı için seçim döneminde söz verdiklerini belirterek, hızlı bir şekilde buranın çalışmalarını ele aldıklarını ifade etti. TOKİ sakinleriyle birlikte istişare ederek projede bir değişikliğe gidildiğini aktaran Başkan Arslan, "Üstü Kur'an kursu olarak projelendirilmişti. Kur'an Kursu'nu iptal ederek tekrar güzel bir camii olarak projelendirdik. TOKİ Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurduk. Dernek vasıtasıyla hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile camimizi bitireceğiz inşallah. Temel için demir, çimento gibi destek veren hayırseverlerimiz var, onlara teşekkür ediyorum. Camimiz inşallah yakın zamanda tamamlanarak çevre vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.



Konuşmanın ardından temel atma törenine geçildi. Açılış öncesi kurban kesilirken, temel atma töreni dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkanı Şerif Arslan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, daire amirleri, oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.