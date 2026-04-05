Kaza, Alaca’da Ankara-Tokat Karayolu Avutmuş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Abdulsamet G. idaresindeki 60 ACE 354 plakalı, bina yalıtım malzemesi yüklü tır kayarak yola devrildi. Kaza sebebiyle Tokat-Ankara karayolu ulaşıma kapandı. Yolda 4 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine getirilen iş makinesi ve vinç yardımıyla tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yol tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekiplerin yoldaki malzemeleri ve tırı kaldırmak için çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgilli inceleme başlatıldı.

