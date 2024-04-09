Alaca Belediyesi’nin önceki dönem Belediye yönetimi tarafından ilçenin 4 ana caddesine yerleştirilen plastik butonlar araçlara zarar verdiği gerekçesi ile yeni Belediye Başkanı Şerif Arslan'ın talimatı ile sökülerek yol eski haline getirildi.

Konuya ilişkin olarak Alaca Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız tarafından şikayet konusu olan 4 ana caddemizde bulunan plastik yol butonları sökülüyor. Vatandaşlarımız, Alaca halkı ne isterse biz onu yapacağız, Alaca'ya Arslan hizmeti geldi” görüşüne yer verildi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Editör: Haber Merkezi