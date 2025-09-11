Çorum’un Alaca ilçesinde TULİP Projesi kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftçilerin katılımıyla mera alanlarına yerleştirilmek üzere 5 oluklu sıvat ve etraflarına parke taşı dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla hem hayvancılığa katkı sağlandığını hem de mera alanlarının daha verimli kullanılmasına destek olunduğunu belirtti.

