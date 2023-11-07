Yıldızhan Mahallesi'nde yabancı uyruklu Saad Elcabir Elhalaf'ın ailesiyle yaşadığı 2 katlı evde, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 kişinin yaşadığı binanın ikinci katında mahsur kalan bir çocuk, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince merdivenle evin penceresinden kurtarıldı.
Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

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Kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.