Alaca’da, Av. Sefa Ocaklı’ya ait “Ocaklı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu” törenle hizmete açıldı.
Açılış törenine, Çorum Baro Başkanı Av.Turan Kalıpcı, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, MHP Belediye Başkan Adayı Şerif Arslan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Esnaf Odası Başkanı İsmail Ataç, Şoförler Odası Başkanı Duran Ongu, Kooperatif Başkanı Bursalı Demir, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Av. Sefa Ocaklı, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Ocaklı Hukuk Bürosu da, Yıldızhan Mahallesi Kocayusuf Sokak’ta bulunuyor.
Editör: BÜLENT USLU