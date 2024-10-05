Yusuf D. idaresindeki 19 AS 108 plakalı otomobil Çorum caddesi Sanayi Kavşağı’nda Hıdır Ö.’nin kullandığı 19 AEA 085 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazda sürücülerle birlikte 19 AS 108 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut E.G. ve Oğuzhan Ö., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK