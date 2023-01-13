Alaca Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Gür ve Meclis Başkanı Serhat Coşkun’un yönetimindeki heyette Borsa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Cuma, Meclis Başkanı vekili Cemil Erbaş, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yılmaz ve Hüseyin Yurdagül, Meclis Üyesi Savaş Gür, Kenan İbci ve oğlu İbrahim İbci, Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Gür’ün oğlu Erkan Gür, Genel Sekreter Faik Yetgin ve Borsa personeli Erkan Mol yer aldı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ziyarette ederek bir süre görüşen Alaca Ticaret Borsası heyeti bölgenin sorunlarını da istişare ederek çözüm yollarını belirlemek için fikir alışverişinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da eski Borsa Başkanı Fahri Coşkun için gösterilen ahde vefadan dolayı memnuniyetini dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı Alaca Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür ve yönetimine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

