Alaca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve kanserden hayatını kaybeden Selin Şahin’in ismi verilen Kadın Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsa Duru, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ramazan Demiralan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri Tuncay Okur ve Bülent Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, göreve geldiği günden bu yana ilçede hayata geçirilen hizmetleri ve projeleri anlattı. Arslan konuşmasında, “Alaca’mıza yakışır bir tesisi daha vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında aktif şekilde yer alabilmeleri için bu merkezi hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Göreve gelmeden önce sizlere söz vermiştik. Başta Alacamızın girişlerinin sıcak asfalt ile kaplanmasını istiyorduk. Çünkü burası ilçemize yakışmıyordu. Bunun yanında kadınlarımıza da bir tesis yapacağımız yönünde söz vermiştik. Bugün güzel bir binayı sizlerin hizmetine sunduğumuz için çok mutluyuz. Sosyal tesisimiz hazırlanıyor. Yakında inşallah orası da tamamlanacak. Emekliler lokalimizi geçtiğimiz günlerde hizmete açtık. Biliyorsunuz daha önce de et tanzim mağazamızı hizmete açarak vatandaşlarımızın bir talebine daha karşılık vermiştik. Hizmetlerimiz devam edecek. İnşallah daha güzel hizmetleri ilçemize kazandıracağız. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun”

Modern yapısı ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çeken Alaca Belediyesi Selin Şahin Kadın Kültür Merkezi, kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak kurs, seminer ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çocuklar için de oyun alanlarının yer aldığı merkez, vatandaşların da büyük beğenisini kazandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler merkezi gezerek sunulan imkânlar hakkında bilgi aldı. Etkinlik, ikramlar ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Editör: Haber Merkezi