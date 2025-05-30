Alaca Atatürk İlkokulu Ana Sınıfı öğrencileri, “Ailemle Eğitim Yolculuğum” projesi kapsamında ilçede ekmek fırınını gezdi.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ekmeğin yapım aşamalarını yerinde gözlemleme ve uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Öğrenciler, unun yoğrulmasından hamurun mayalanmasına, şekil verilmesinden fırında pişirilmesine kadar tüm süreci hem izledi hem de eğitmenler eşliğinde birebir deneyimledi.

Hem eğlenceli hem öğretici geçen bu gezi sayesinde öğrenciler, günlük hayatlarında sıkça tükettikleri ekmeğin nasıl hazırlandığını yaparak ve yaşayarak öğrenmiş oldular. Etkinlik sonunda çocuklara fırında kendi yaptıkları ekmekler hediye edildi.

Öğrenciler hem yeni bilgiler öğrenmenin hem de keyifli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşarken, veliler ve öğretmenler bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Editör: Haber Merkezi