“Kağıt Sanatı” olarak da bilinen bu geleneksel el sanatında, kursiyerler derinlik ve boyutun estetik bir biçimde ifade edildiği üç boyutlu tablolar oluşturmayı öğreniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kursta katılımcılara kağıt rölyef ve kabartma sanatının incelikleri öğretiliyor. Posterler, resimler, özel kesim bıçakları, parlak vernik ve silikon gibi malzemeler kullanılarak yapılan eserlerde, isteğe bağlı olarak kenarlara boyayla kontör çalışması veya top ütüyle ütüleme gibi teknikler de uygulanıyor.

Kursiyerlerin, bu sanatsal faaliyet sayesinde günlük streslerini geride bıraktıkları, yeni bir şeyler üretmenin ve güzel eserler ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşadıkları ifade edildi.

Ayrıca, üretilen eserlerin aile ekonomisine katkı sağlama potansiyeli taşıdığı ve kurs ortamının katılımcılar için bir sosyalleşme alanı oluşturduğu da belirtildi.

Editör: Haber Merkezi