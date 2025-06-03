2024-2025 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenciler, kep fırlatarak mezuniyet coşkusunu hep birlikte doyasıya yaşadılar.

Alaca Avni Çelik MYO bahçesinde yapılan törene Alaca Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Songül Özüm, Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, protokol üyeleri mezuniyetle ilgili konuşmalarını yaptı. Konuşmalarda öğrencilere ve ailelerine teşekkür edilirken, mezuniyetin hem bir son hem de yeni bir başlangıç olduğu vurgulandı.

Mezuniyet töreninde, 2024-2025 döneminde başarı göstererek dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Protokol üyeleri tarafından sahnede ödüllerini alan öğrenciler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı.

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Veterinerlik Bölümü ve Gıda İşleme Bölümü öğrencileri ön lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Programın sonunda öğrenciler geleneksel kep atma töreniyle mezuniyetlerini kutladı. Öğrencilerin ve ailelerinin duygusal anlar yaşadığı tören, müzikler eşliğinde büyük bir coşkuya dönüştü.