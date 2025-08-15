Geçtiğimiz sezon baraj maçında Mimar Sinanspor’u penaltı atışları sonunda mağlup eden Alacagücü, bu sezon Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil etmeye hak kazanmıştı. Alaca futbol tarihinde ilk kez Alaca’nın bir takımı BAL’da mücadele edecek olması nedeni ile Alacalı futbolseverler heyecanla yeni sezonu beklemeye çekilmişti. Ancak gelinen süreçte yaşanan ekonomik sorunlar Alaca’nın tarihi bir fırsatı tepmesine neden oldu.

Yaklaşık 2 aydır Kulüp Başkanı Kadir Bayat önderliğinde oluşan heyet Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan başta olmak üzere siyasiler ve iş insanları ile maddi kaynak oluşturmak adına görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerden sadece Belediye Başkanı Şerif Arslan ulaşım konusunda destek olurken, maddi anlamda ne Arslan’dan ne diğer iş insanlarından maddi kaynak sağlanamadı.

Bu gelişme üzerine dün telefonda konuştuğumuz Kulüp Başkanı Kadir Bayat, bugün itibari ile Türkiye Futbol Federasyonu’na lige katılmayacakları yönünde başvuruyu yapacaklarını söyledi.

2-3 aydır yönetim ile birlikte önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bu görüşmelerin hepsinden ellerinin boş döndüklerini ifade eden Bayat, “Maalesef Alacalı futbolseverlere bir ilki yaşatamadık. Koskoca Alaca’nın takımı sahipsiz kaldı. Bu ayıp da hepimize yeter” ifadelerini kullandı.