Dünya Bankası’ndan uzun vadeli sağlanan fon ile geçtiğimiz haftalarda İller Bankası yetkililerinin katılımı ile ihalesi yapılan şehir içi led aydınlatma lambalarının montajı tamamlandı.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca’nın 4 ana caddesi olan Çorum Caddesi, Zile Caddesi, Yozgat Caddesi ve Ankara Caddesi’ne 171 led aydınlatmanın monte edildiğini ifade etti.

Başkan Şaltu, toplam keşif bedelinin 11 milyon 565 bin 242 TL olduğunu açıkladı.

Alaca için çalışmaya ve proje üretmeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, yeni led aydınlatmaları ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu. (İHA)

Editör: HABER MERKEZİ