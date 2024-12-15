Alaca İsmaili Köyü muhtarlığı ve okul öğretmenleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencileri ziyaret eden Alaca Kızılay Şube yönetimi onlarla hem sohbet etti hem de kışlık kıyafet desteği sağlandı.

Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarına devam edeceğini belirterek: “Soğuk havaların etkisini gösterdiği bu günlerde, çocuklarımızı ve onların yüreklerini ısıtmayı hedefleyen Kızılay, yaptığı bu anlamlı destekle, hem çocuklarımıza hem de ailelerine umut oldu. Kışlık kıyafetler, öğrencilere dağıtılarak, onların eğitim sürecine daha rahat devam edebilmeleri için önemli bir adım atılmış oldu” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ