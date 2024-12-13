Vali Çalgan ilk olarak ilçede yapımında sona gelinen Selin Şahin Ortaokulu’nu ziyaret ederek son çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra Alaca Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları devam eden Kadın Kültür Merkezi’ni ziyaret edene Vali Ali Çalgan, çalışmalarla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan’dan bilgi aldı.

Ziyaretlerde Vali Ali Çalgan’a İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri ve Alacalı İş İnsanı Üzeyir Şahin eşlik etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ