Uzun zamandır uzman doktor olmadığı için ilçedeki hastaların büyük bölümü Çorum'daki hastanelere sevk ediliyordu. Alaca Devlet Hastanesi'ne yapılan 3 yeni uzman doktor ataması ile bu problem bir nebze aşılmış oldu.



Alaca Devlet Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Hastanemize İç Hastalıkları Uzmanı olarak atanan Uzm. Dr. Selçuk Yalçın, Diş Hekimi olarak atanan Dt. Seçkin Kök ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olarak atanan Uzm. Dr. İsmail Öksüz hasta kabul etmeye başlamıştır. Kendilerine yeni görevinde başarılar dileriz” denildi. (Haber Merkezi)