Kaymakamlığın öncülüğünde Belediye ve İskilip Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (İSİAD) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, İskilip Ulu Cami'de geleneksel mevlit programıyla başladı. Ardından mehteran eşliğinde Redif kışlasına yürüyüş yapıldı. Daha sonra panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı, açılış konuşmalarıyla devam etti. Panelde, Akşemseddin’in hayatını ve etkilerini ele alan konuşmacılar izleyicilere tarafından ilgiyle dinlendi. Programın sonunda katılım belgeleri takdim edilerek organizasyon kapanışını yapıldı.



Panelde yer alan konuşmacılar arasında Doç. Dr. Fahri Atasoy, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tatcı, Araştırmacı Yazar Abdülkerim Erdoğan, Öğr. Grv. Dr. Cemal Ekin, Ark. Arş. Yaz. Ali Kılcı ve Eğt. Yaz. Nureddin Tanay gibi değerli isimler bulundu. Bu önemli etkinlik, ilim ve manevi değerlerin bir araya geldiği bir platform sağladığı için katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Düzenlenen panele Çorum Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hazır, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri, daire amirleri ve ilçe sakinleri katıldı.