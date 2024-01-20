Milletvekili Kaya, ihalenin 22 Ocak 2024 Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nın depreme dayanıklı yapılar yapılması kararları kapsamında yıkılan İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi’nin yerine aynı isimle yeni bir okul yapılacağını söyledi.

Daha önce 2023 yılı Devlet Yatırım Programına alınan İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi inşaatının 2804,98 metrekare yüzölçümlü arsa üzerine kurulacağını vurgulayan Kaya, “yapılacak yeni okul 16 derslikli, 5 kattan oluşan (bodrum kat - zemin kat ve 3 adet normal kat), çok amaçlı salon, kütüphane, kantin, fen dersliği ve fizik, kimya ve biyoloji laboratuarları görsel sanatlar/müzik atölyesi odası yapılacak şeklinde planlanmıştır” dedi.

“350 GÜNDE

BİTİRİLECEK”

Milletvekili Oğuzhan Kaya, ihalesi 22 Ocak’ta yapılacak İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi’nin, taban alanı 785 metrekare olmak üzere, toplam inşaat alanının 3424 metrekare olacak şekilde inşa edileceğini ifade ederek, iş teslimi sonrası okulun inşaatının 350 gün sonra biteceğini, 2025-2026 yılının birinci eğitim öğretim yılının yarıyıl dönemine yetiştirmeyi planladıklarını açıkladı.