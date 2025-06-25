TRT Müzik ekranlarının klasikleşen programı “Akşam Sefası”, bu kez Çorum'da müzikseverlerle buluşuyor.
Program, 27 Haziran 2025 Cuma akşamı saat 21.00'de Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.
Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan program, şehrin tanıtımına da katkı sağlayacak. Gecede, Çorum’a özgü türküler ile Çorumlu bestekâr ve güftekarların eserleri de seslendirilecek.
Sevilen sanatçıların sahne alacağı bu özel geceye tüm Çorum halkı davet edildi.

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Muhabir: Haber Merkezi