Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancıkgücü’nün A ve U17 takımını makamında misafir etti.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle bilinen Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay önceki gün Osmancıkgücü Teknik Direktörü Uğur Asiltürk önderliğinde Osmancıkgücü’nün A ve U17 takımını makamında ağırladı. Osmancık’ın futbol anlamında çıkışa geçmesi gerektiğine vurgu yapan Akpay, genç futbolcularla ise yakından ilgilendi.

Akpay, Osmancıkgücü’ne devam eden 2.Amatör Küme ve U17 Ligi’nde başarılar diledi.