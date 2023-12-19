Akkent Mahallesi’nde yapılan yeni yol çalışmasıyla Akkent Caddesi ile Akkent 7. Sokak bağlandı. 450 metrelik yeni yola 7 bin ton dolgu, 1800 ton asfalt serimi yapıldı.

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler ile birlikte yol çalışmalarını inceleyene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Akkent Mahallemizin her zaman yanında olduk. Bu bölgede de birkaç aydır hummalı bir çalışma yapıyoruz. Akkent Caddesi’nin ana girişiyle Akkent 7. Sokağı birleştiren alternatif bir yol yaptık. 7 bin ton dolgu yaptığımız 450 uzunluğundaki yolumuza 1800 ton asfalt serimi gerçekleştirdik.”dedi.

MUHTARDAN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Çorum Belediyesi’nin Akkent Mahallesi’nde önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Güler, “Belediye başkanımız her konuda bizlere destek veriyor. Yaptığı çalışmalardan dolayı mahalle adına kendisine teşekkür ediyoruz.” dedi.