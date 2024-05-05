Çorum Akıncılar Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Mahallede Gençler Var Projesi" kapsamında, mahallelerde sportif faaliyet etkinlikleri yürüten amatör sporcular arasından 40 genç sporcuya bir öğün ikramlık yemek verilirken, 40 genç sporcuya da çeşitli spor malzemesi tedariki sağlanarak, hediyeleri de takdim edildi.

Akıncılar Derneği'nden yapılan açıklamaya göre; Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu rehberliğinde, ihtiyaç sahibi sporcular belirlenerek hareket edilirken, sporcuların ilgi duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri alanı sahiplenmeleri, gerçekleştirdikleri spora ilgilerinin artırılması, sporun ruhuna uygun arkadaşlık bağlarının ve sağlıklı toplum anlayışının da amaçlanması önemsendi.

Açıklamada, "Çorum Akıncılar Derneği olarak, toplumsal alanların küçük yerleşimleri konumunda olan sokaklardaki yalnızlık ve kimsesiz kalmışlık hissiyatıyla varlıklarını gizleyerek, içselleşip, dışlanmışlığa terkedilen dezavantajlı birey ve grupların toplum ile entegre edilmesi yönünde etkinlik ve faaliyetler yürüterek, bireyler daha yakın markaja alınarak kendi özgür ortamlarında fiziksel ve hissi bağlar kurulması üzerine de çalışmalarımız devam edecektir" denildi.

Editör: HABER MERKEZİ