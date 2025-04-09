Osmancık’ın tanınmış simalarından Faruk Dölcü’nün kayınpederi Akif Aksoy hayatını kaybetti.

Osmancık Osmancık Zeytin Köyü’nden gelme Çiftlikler Mahallesi’nde ikamet eden Kerziban Aksoy’un eşi, Kevser Dölcü, Nevizer Güdek, Dilber Şahin, Ferhat ve Murat Aksoy’un babaları, İbrahim Şahin, Orhan Güdek ve Faruk Dölcü’nün ise kayınpederi olan Akif Aksoy vefat etti.

Merhumun cenazesi Osmancık Beylerçelebi Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi