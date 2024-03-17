Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ve ilk 8 dakikada 2-0 geriye düştüklerini kaydeden Ziya Akçeken, ilerleyen dakikalarda takımın gerçek kimliğini ortaya koyduğunu, Thomas’ın iki golüyle de devreyi 2-2 berabere bitirdiklerini anlatırken, teknik direktör Serkan Özbalta’nın devre arasındaki uyarıları ile ikinci yarıda sonuca gittiklerini söyledi.

Oyuna ikinci yarıda giren oyuncuların da katkısıyla daha coşkulu oynadıklarını ve yağmura rağmen çok iyi mücadele ettiklerini belirten Ziya Akçeken “Mücadeleci bir oyun ortaya koydular. Hepsiyle ne kadar gurur duysak azdır. Maçın başı istediğimiz gibi geçmedi. Geçen hafta kazanılan bir Eyüp galibiyeti vardı. Futbolcularımızda acaba onun verdiği bir rehavet mi vardı bilmiyoruz. Gerekli analizleri yapacağız. Ama oyuncularımızın iki golün ardından ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

PLAY-OFF’U İSTİYORUZ

Lige verilen milli arayı iyi değerlendirip eksikleri gidereceklerini de kaydeden Akçeken, “Artık son 7 hafta kaldı. Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz.

Mayısın sonunu düşünmeden her hafta aynı ciddiyette hazırlıklarımızı yapacağız. Günün sonunda ne olacağını Allah bilir. Hedefimiz play-off’taki yerimizi garantilemek. Bu maç o yüzden önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti Çorum FK ailesi ve Çorumlulara armağan ediyoruz” dedi.