Bodrum FK’ya penaltılarla yenilerek Süper Lig’in kapısından dönen Ahlatcı Çorum FK’da Yardımcı Antrenör Ziya Akçeken, hikayenin bu yıl burada sona erdiğini belirterek, Çorum FK’nın yeni yılda daha önemli hikayelere imza atacağını vurguladı.

Konuşmasına Bodrum FK’yı tebrik ederek başlayan Akçeken, "Oyunun savunma yönünü iyi oynayan bir ekipti. Zorlu bir deplasmandı. İki maç üzerinden değerlendirirsek, buraya avantajlı bir skorla gelebilirdik. İçerideki maçta çok büyük hakem hataları oldu. İnancımızı hiçbir zaman yitirmedik. Rakip takımımızı analiz ettik, skoru ne kadar 0-0 götürsek de oyunun bize döneceğini biliyorduk. Net pozisyonlarımız var verilmeyen 1 gol var. Daha pozisyonu izlemedim inceledikten sonra yorumlayacağım. Gönül isterdi ki Süper Lig'e bu kadar yaklaşmışken finale kalıp şampiyonlukla Çorum 'a dönmekti ama maalesef olmadı. Ben futbolcu kardeşlerimize tebrik ediyorum. Çok güzel işlere imza attılar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Kimsenin hesaba katmadığı bir ligde çok güzel işler başardılar. Hikayemiz burada sona erdi. Yeni dönemde daha önemli hikayeler yazılacaktır. Bodrum FK ve Sakaryaspor final maçı oynayacak. Hak eden kazansın."