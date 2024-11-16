Benzin ve mazot fiyatları piyasalardaki dalgalanmalardan ve döviz kurundaki değişimlerden etkileniyor. Akaryakıtta indirim bekleniyor. Peki, LPG fiyatı büyükşehirlerde ve Çorum'da ne kadar? Benzin fiyatı Çorum'da ne kadar? Motorin fiyatları ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? İşte, 16 Kasım 2024 günü güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine indirim geliyor

Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine indirim gelmesi bekleniyor. Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzin, İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Benzin fiyatı: 42.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.88 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

Çorum Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44,08 TL

Mazot fiyatı: 44,19 TL

LPG fiyatı: 26,57 TL