AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı olarak sezim sürecini başarılı bir şekilde yürüttüklerini vurgulayan Erhan Akar, mahallelerde ve köylerde seçime kenetlenerek girdiklerini vurguladı.

Mahalle teşkilatları ile kapı kapı gezerek kalabalık mahalle mitingleri ile süreci geçirdiklerini bildiren Akar, “Allah’ın izniyle 3 milletvekilimizi TBMM’ye göndereceğiz” dedi.

Akar Türkiye’nin milli gururu kendi imkanları ile yaptıkları TOGG’u da Çorumlularla buluşturduklarını vurgulayarak “Halkımızın çok büyük teveccühünü gördük. Memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

