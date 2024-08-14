AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Milletvekili Oğuzhan Kaya, altyapı, imar, ulaşım ve şehircilik faaliyetleri başta olmak üzere eğitimden spora, turizmden tarıma, sağlıktan kültür ve sanata kadar pek çok alanda Türkiye’nin her tarafında yatırımdan yatırıma koştuklarını vurguladı.

AK Parti’nin Türk siyasetine damga vuran bir parti olduğunu dile getiren Milletvekili Kaya, AK Parti’nin millet ile devletin kaynaşmasını, tek bilek olmasını sağlayan, birlik ve dirliğin sembolü haline gelen bir parti olduğuna işaret etti.

Oğuzhan Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti hiç şüphesiz Türk siyasi tarihine hizmetleri ile eserleri ile projeleri ile en önemlisi de vizyonu ile damgasını vurmuştur. AK Parti icraatçı bir partidir. Bu gücünü ve iradesini ise bütünleştiği, devlet ile milleti birbirine kenetlediği sinerjiden, bu birlik ve dirlikten almaktadır. AK Parti birliğin, dirliğin sembolü olmuş bir partidir” dedi.

Türkiye’nin AK Parti ile büyüdüğünü diğer taraftan AK Parti’nin de Türkiye ile büyüyen bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti’nin üye sayısı bakımından dünyada sayılı partilerden birisi olduğunu kaydetti.

“ÇORUM’A VE TÜRKİYE’YE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne kadar amacını, gayretini, kaygısını ve özverisini kaybetmeyen bir siyasi oluşum olduğuna değinen Kaya, AK Parti’nin vatan ve millet sevdalısı bir parti olarak Çorum’a ve Türkiye’ye hizmet ettiğini, hizmet etmeye de devam edeceğini ifade ederek, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bundan 23 yıl önce Anadolu’nun evlatlarının bir araya gelerek kurduğu parti, bugün dev bir halka olmuş, ülkeye hizmet hareketine dönüşmüş, dünyada tanınır olmuştur. AK Parti'nin hikâyesi, yerelden genele ilerleyen büyük bir başarı hikâyesi olmuştur. AK Parti kurulmuş olduğu günden bugüne gerek Çorum, gerek Türkiye ve gerekse dünya siyaseti için bir fırsat niteliğinde olmuştur. Bu duygu, inanç ve düşüncelerle, AK Parti’mizin kuruluşunun 23. yılını yürekten kutluyor, kutlu hizmet davasında partilisiyle, vatandaşıyla daha nice yıllara diyorum.”