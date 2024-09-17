Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür Sanat Festivali’ne AK Parti İlçe yönetiminin katılmadığı yönündeki iddialarla ilgili yazılı basın açıklaması ile cevap verdi.



Festivale AK Parti İlçe yönetimi olarak davet edilmediklerini söyleyen Şerif Okudan basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Kamuoyunda ve vatandaşlarımıza bir kesim tarafından konuşulan ‘AK Parti İlçe Teşkilatı çağırmamıza rağmen festivalimize gelmedi” sözlerine binaen açıklama yapmak mecburiyetinde kalınmıştır.

Osmancık Belediyesi'nden festival açılışına, güreş organizasyonuna ve trap atışlarına başkanlığımız sözlü veya yazılı davet edilmemiştir. Bu sebepten dolayı AK Parti ilçe başkanlığı olarak katılım sağlanamamıştır. Geçtigimiz senelerde belediyemizin yapmış olduğu davetli olduğumuz tüm programlara katılım sağladığımız kamuoyu nezdinde açıktır kamuoyuna saygılarımızla”