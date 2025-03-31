Bayramlaşma törenine AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Mehmet Sarı, MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu, Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, ilçe ve belde belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, il ve merkez ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Editör: NURDAN AKBAŞ