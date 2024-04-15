AKP İzmir Milletvekili eski gazeteci Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması gündeme oturdu. Bursalı'ya her kesimden tepki yağdı.

"ADALETİNİZ BATSIN"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Millet çöpten ekmek, pazardan sebze artığı toplarken. Zenginlerin yat kulübünden ıstakoz fotoğrafı paylaşan Şebnem Bursalı haramzadedir. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun." ifadeleri kullandı.

"AFİYET OLSUN ŞEBNEM HANIM"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Bursalı’nın paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabı X’den açıklamalarda bulunmuştu.

Salıcı, Bursalı’nın yaptığı paylaşımı eleştirerek "Gençler Eminönü’nde balık-ekmek yiyemezken, AKP Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz ziyafeti sınıfsaldır, story atması görgüsüzlüktür, AKP kibrinin özetidir. Afiyet olsun Şebnem Hanım. Hesap ne geldi? Enflasyon malum. Türkiye’den ucuz muydu bari?" ifadelerini kullanmıştı.

"İSTİFA EDECEKSİNİZ"

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Bursalı'nın paylaşımına sert tepki gösterdi:

- Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ıstakoz yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz.

"BABANIZIN ÇİFTLİĞİ Mİ?"

- Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz! Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok. Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisidir kardeşim!